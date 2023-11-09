Путин заявил о готовности пойти навстречу казахстанским друзьям

Путин: Москва готова пойти навстречу Казахстану в транзите угля

Двустороннее сотрудничество России и Казахстана в энергетике развивается и Москва готова пойти навстречу Астане в вопросе транзита угля. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Путин сообщил, что Россия импортирует уголь из Казахстана, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, и лидеры двух стран особенно обсудили транзит угля.

«Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским друзьям», — сказал президент.

Ранее Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Он подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой.

