Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 9 ноября 2023Бывший СССР

Путин заявил о готовности пойти навстречу казахстанским друзьям

Путин: Москва готова пойти навстречу Казахстану в транзите угля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Двустороннее сотрудничество России и Казахстана в энергетике развивается и Москва готова пойти навстречу Астане в вопросе транзита угля. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Путин сообщил, что Россия импортирует уголь из Казахстана, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, и лидеры двух стран особенно обсудили транзит угля.

«Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским друзьям», — сказал президент.

Ранее Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Он подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?

      По всей России появились десятки огромных режимных объектов

      Голый мужчина с ножами напугал горожан и продавцов магазина

      Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

      Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

      В Литве определили дату президентских выборов

      Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

      Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

      Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

      Суд не избрал наказания для подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости