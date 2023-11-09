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14:32, 9 ноября 2023Бывший СССР

Токаев назвал отношения России и Казахстана незыблемыми

Токаев уверен, что отношения Казахстана с Россией останутся незыблемыми

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Его цитирует ТАСС.

Токаев также подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой и назвал визит президента России Владимира Путина успешным.

Кроме того, Токаев заявил, что принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует.

Путин, в свою очередь, в рамках визита отметил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником.

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      Антон Похиляк
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