Токаев назвал отношения России и Казахстана незыблемыми

Токаев уверен, что отношения Казахстана с Россией останутся незыблемыми

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Его цитирует ТАСС.

Токаев также подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой и назвал визит президента России Владимира Путина успешным.

Кроме того, Токаев заявил, что принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует.

Путин, в свою очередь, в рамках визита отметил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником.

