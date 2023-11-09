Расправившегося с российским подростком мигранта вновь заключили под стражу

В Челябинске мигранта, который убил подростка, снова заключили под стражу

В Челябинске суд повторно заключил под стражу гражданина Таджикистана, который в апреле расправился с 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили информационном центре Следственного комитета России (СКР).

Ранее мигранта освободили от ареста, что вызвало недовольство местного населения. Выяснилось, что обвиняемый в 2020 году избил другого несовершеннолетнего и угрожал членам его семьи. После освобождения мужчины семья стала бояться за жизнь, поэтому его снова взяли под стражу.

Глава СКР Александр Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в 2020 году и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Челябинске 53-летний мигрант из Таджикистана получил шесть лет колонии строгого режима за надругательство над 13-летним российским школьником.

