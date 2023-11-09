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19:07, 9 ноября 2023Из жизни

Робопес помог разоружить и задержать преступника

В Лос-Анджелесе робопес помог полицейским задержать и разоружить преступника

Кадр: KTLA-TV Channel 5

Полиция Лос-Анджелеса использовала робопса, чтобы разоружить и задержать преступника. Об этом пишет Los Angeles Times.

Ранним утром 8 ноября в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок с сообщением о вооруженном мужчине в автобусе. Пассажир ночного маршрута сообщил водителю, что у одного из пассажиров с собой оружие. Водитель съехал на обочину в одном из районов Голливуда, и все пассажиры безопасно покинули автобус, при этом спящий нарушитель остался внутри.

После четырех часов утра на место прибыл отряд специального реагирования. Правоохранители попытались поговорить с мужчиной, находясь снаружи, но не получили от него ответа. Чтобы избежать возможной перестрелки, полицейские отправили в автобус робопса Boston Dynamics, который должен был передать информацию об обстановке внутри. Робопес помог людям и подтвердил, что правонарушитель спит.

«В конце концов парень проснулся, вышел из автобуса, и полицейские смогли поговорить с ним и взять его под стражу для дальнейшего допроса», — рассказала журналистам офицер Мелисса Оана.

Мужчина был задержан около 6:40 утра. По данным полиции, огнестрельным оружием оказался пневматический пистолет.

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Использование робопсов полицией вызвало сопротивление у публики, когда вопрос об этом впервые возник в 2022 году в Калифорнии. Локальный законопроект предполагал, что полицейские в Сан-Франциско смогут использовать роботов и делегировать им применение оружия во время перестрелок и задержаний. В итоге из-за протестов людей городской совет отложил рассмотрение этого вопроса. В мае власти Лос-Анджелеса проголосовали за передачу одной робособаки в дар местной полиции. Члены совета восемью голосами против четырех одобрили использование робота, но потребовали от полиции предоставлять ежеквартальные отчеты. Робопса назвали Спот, обычно он участвует в операциях спецназа.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Это случилось на фабрике по упаковке овощей, устройство приняло инженера, тестировавшего его, за коробку.

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      Антонина Черташ
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