Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:12, 9 ноября 2023Из жизни

Робот принял мужчину за коробку с овощами и раздавил его

В Южной Корее робот раздавил инженера, приняв его за коробку с овощами

Фото: Stephen Brashear / Getty Images

В Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Это случилось, когда инженер робототехнической компании осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong. Устройство прижало мужчину к ленте конвейера, повредив ему лицо и грудь, потому что приняло его за коробку с овощами. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Робот отвечал за подъем ящиков и перекладывание их на поддоны. Пострадавший инженер проверял работу датчиков устройства перед тестовым запуском на заводе по сортировке перца в провинции Кенсан-Намдо.

Материалы по теме:
С песнями и плясками. Как Boston Dynamics меняет мир, производя революционных роботов, а потом избивая их?
С песнями и плясками.Как Boston Dynamics меняет мир, производя революционных роботов, а потом избивая их?
28 сентября 2021
Вот это доставляет. Как технологии изменили жизнь людей всего за один год
Вот это доставляет.Как технологии изменили жизнь людей всего за один год
20 января 2022

Комплекс Donggoseong, которому принадлежит завод по сортировке перца, использует этого робота уже около пяти лет. В заявлении, сделанном после случившегося, представитель комплекса призвал к созданию «более безопасной» системы.

Ранее в Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с дикими животными. Это произошло после участившихся случаев нападения медведей на людей.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

      Некоторых россиян предупредили о серьезном вреде цитрусовых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости