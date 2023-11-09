Робот принял мужчину за коробку с овощами и раздавил его

В Южной Корее робот раздавил инженера, приняв его за коробку с овощами

В Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Это случилось, когда инженер робототехнической компании осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong. Устройство прижало мужчину к ленте конвейера, повредив ему лицо и грудь, потому что приняло его за коробку с овощами. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Робот отвечал за подъем ящиков и перекладывание их на поддоны. Пострадавший инженер проверял работу датчиков устройства перед тестовым запуском на заводе по сортировке перца в провинции Кенсан-Намдо.

Комплекс Donggoseong, которому принадлежит завод по сортировке перца, использует этого робота уже около пяти лет. В заявлении, сделанном после случившегося, представитель комплекса призвал к созданию «более безопасной» системы.

Ранее в Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с дикими животными. Это произошло после участившихся случаев нападения медведей на людей.