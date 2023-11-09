Россия и Казахстан договорились вместе противодействовать терроризму

Россия и Казахстан укрепят связи спецслужб для противодействия терроризму

Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб стран. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Укрепление сотрудничества спецслужб поможет противодействовать терроризму. Также Путин заявил, что обсудил с Токаевым укрепление военно-технического сотрудничества между Россией и Казахстаном.

«Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму (...), а также распространению оружия массового поражения», — говорится в совместном заявлении.

Ранее Путин заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником. Путин также выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации.

Президент России прилетел в Астану, где провел встречу с Токаевым, 9 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что главы государств намерены обсудить весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях.