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11:26, 9 ноября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

Фото: Unsplash

Стресс и избыток углеводов в рационе — главные провокаторы старения, объяснила врач превентивной медицины Светлана Зверева. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила и другие привычки, ускоряющие угасание организма.

По словам Зверевой, старение организма провоцируют стресс, тревога и беспокойство. Кроме того, неконтролируемое потребление сахара, в свою очередь, приводит к повреждению белков, что влияет на эластичность кожи и состояние кровеносных сосудов, предупредила врач.

Курение является одним из основных факторов, провоцирующих преждевременное старение организма, так как этот процесс вызывает образование огромного количества свободных радикалов, что негативно сказывается на здоровье. Также курение приводит к воспалению, уменьшает поступление кислорода в организм и негативно влияет на состояние кожи и других тканей

Светлана Звереваврач превентивной медицины

Недостаток сна и работа в ночную смену могут ускорить процесс старения мозга, продолжила врач. Также уменьшение количества сна связано с увеличением риска развития деменции и ухудшения состояния кожи. Зверева добавила, что у женщин, которые всегда хорошо спят, восстановление кожи проходит на 30 процентов эффективнее.

Нежелание учиться чему-то новому может быть вредным для мозга и приводить к ускоренному старению. Доказано, что высокий уровень образования и интеллектуального развития снижает риск развития деменции

Увлечение алкоголем и сладкой газировкой также вредят здоровью, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Употребление сладкой газировки ускоряет старение клеток, а алкоголь оказывает разрушительное воздействие на внутренние органы и провоцирует старение кожи.

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Зверева также объяснила, что при недостатке физической активности длина теломеров заметно сокращается, что ускоряет процесс старения. У физически активных людей этот процесс происходит значительно медленнее.

Те, кто не занимается умеренной физической активностью и проводит более 10 часов в день в сидячем положении, стареют быстрее

Напоследок Зверева предупредила, что любовь к отдыху под палящим солнцем или посещение солярия может вызвать признаки преждевременного старения: гиперпигментацию, морщины и потерю упругости кожи.

Ранее американские неврологи Залди Тан и Рэндалл Райт назвали привычки, ведущие к старению мозга. В их число они включили социальную изоляцию.

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      Вера Владзиевская
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