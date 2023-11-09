Россияне бросились скупать валюту

Центробанк: россияне втрое нарастили покупку иностранной валюты

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты —до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в обзоре финансовых рынков, опубликованном Центробанком.

Практически весь объем покупок пришелся на доллары и евро. Темпы роста покупки валюты стали расти во второй половине октября на фоне укрепления рубля.

В качестве причин для укрепления национальной валюты в ЦБ называют повышение ключевой ставки до 15 процентов и «увеличение объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила».

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами, по данным ЦБ, в октябре увеличился до 12,5 миллиардов долларов c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда в августе.