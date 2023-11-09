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08:14, 9 ноября 2023Экономика

Россияне пожаловались на рабочую рутину

hh.ru: рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, существенную долю рабочего времени. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков ITFB Group и hh.ru.

По итогам опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, выяснилось, что у 39 процентов граждан рутина забирает два рабочих часа из восьми в день, еще у 37 процентов респондентов — до четырех часов, а у 14 процентов — до шести. Самыми рутинными задачами опрошенные назвали функции, связанные с бюрократией (55 процентов) и отчетностью (36 процентов).

Почти треть (30 процентов) опрошенных связали рутину с переводом документов в электронный вид, 25 процентов — с печатанием документов, а еще 24 процента — с бухгалтерией и подсчетами. При этом женщины чаще мужчин отмечали рутинные задачи на работе (40 процентов против 35), уточнили эксперты.

Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов заявил, что бороться с профессиональным выгоранием можно при помощи сочетания деятельности онлайн и работы в офисе. Кроме того, россиянам не стоит находиться в жестко установленных границах и самостоятельно выбирать себе трудовой график.

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      Анатолий Акулов
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