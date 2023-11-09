Россияне пожаловались на рабочую рутину

hh.ru: рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян

Россияне тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, существенную долю рабочего времени. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков ITFB Group и hh.ru.

По итогам опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, выяснилось, что у 39 процентов граждан рутина забирает два рабочих часа из восьми в день, еще у 37 процентов респондентов — до четырех часов, а у 14 процентов — до шести. Самыми рутинными задачами опрошенные назвали функции, связанные с бюрократией (55 процентов) и отчетностью (36 процентов).

Почти треть (30 процентов) опрошенных связали рутину с переводом документов в электронный вид, 25 процентов — с печатанием документов, а еще 24 процента — с бухгалтерией и подсчетами. При этом женщины чаще мужчин отмечали рутинные задачи на работе (40 процентов против 35), уточнили эксперты.

Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов заявил, что бороться с профессиональным выгоранием можно при помощи сочетания деятельности онлайн и работы в офисе. Кроме того, россиянам не стоит находиться в жестко установленных границах и самостоятельно выбирать себе трудовой график.