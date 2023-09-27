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12:52, 27 сентября 2023Экономика

Назван способ избежать выгорания на работе

Психолог Моргунов: избежать выгорания можно совмещая удаленку с работой в офисе

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Бороться с профессиональным выгоранием можно сочетая деятельность онлайн и работу в офисе, а также не находясь в жестко установленных границах и самостоятельно устанавливая себе график. Об таком способе рассказал радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

Специалист напомнил, что, если раньше проблема выгорания считалась актуальной для сотрудников, постоянно занятых работой с клиентами, то теперь, по его словам, признано, что речь идет о варианте рабочего стресса, которому «подвластны все», в том числе регулярно взаимодействующие с коллегами.

Важным фактором в профилактике выгорания Моргунов назвал возможность изменять режим своего труда, а не работать «подневольно». Он поделился результатами исследования своих студентов, проводившегося в пандемию, согласно которым оказалось, что «наименее подвержены выгоранию те, которые сочетают режим и онлайн и оффлайн, при этом еще могут свой график сами составлять».

Ранее стало известно, что с выгоранием на работе столкнулись 45 процентов опрошенных россиян. Согласно данным аналитического центра НАФИ, чаще среди них оказывались женщины (55 процентов), работники госслужбы (76 процентов), занятые в добыче полезных ископаемых (68 процентов) и образовании (59 процентов).

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    Дмитрий Воронин
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