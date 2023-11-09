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20:02, 9 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал приехавшую в гости 14-летнюю дочь

В Свердловской области житель изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую в гости

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области житель изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, родители девочки развелись, и она вместе с матерью переехала в Челябинскую область, а отца периодически навещала в поселке Кедровка. В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к дочери и совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Потерпевшая долго не рассказывала о произошедшем матери, но все это время была в подавленном состоянии. Через какое-то время причина вскрылась. Женщина обратилась в полицию, и отца задержали. Россиянин отказался давать показания.

Ранее мужчина уже был осужден за наркотики и побои.

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      Илона Палей
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