Россиянин во время перестрелки на шоссе лишил жизни мужчину

Во Владивостоке суд арестовал мужчину, застрелившего во время конфликта водителя

Во Владивостоке суд арестовал 27-летнего мужчину, застрелившего во время конфликта на шоссе водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он будет находится под стражей месяц и 30 суток. Задержанный проходит подозреваемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, вечером 6 ноября фигурант встретился со знакомыми на парковке магазина на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Компания начала конфликт с двумя другими мужчинами, в результате которого подозреваемый не менее трех раз выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего. Своими действиями стрелок лишил мужчину жизни.

В рамках дела задержали еще шестерых участников конфликта. Они проходят подозреваемыми в хулиганстве с применением оружия. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

Старший помощника руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская заявила PrimaMedia, что мужчина стрелял из охотничьего ружья. Сначала он скрылся с места преступления, но потом явился в следственный отдел с повинной и сдал оружие.

