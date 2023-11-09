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16:54, 9 ноября 2023Силовые структуры

Помощника главы российского региона заподозрили в браконьерстве

Помощник врио главы Самарской области стал фигурантом дела о браконьерстве

Фото: Sebastian Pociecha / Unsplash

Помощник временно исполняющего обязанности (врио) главы правительства Самарской области Антон Чередников стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве после того, как в его машине нашли туши кабанов, а сам он не смог предъявить разрешение на охоту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, расследованием занимается отдел дознания Кинельского РОВД. Полицейские установили, что Чередников с компанией охотился в неположенном месте. При задержании он представился помощником Виктора Кудряшова.

У задержанного не оказалось в наличии лицензии на охоту, хотя в автомобиле находились туши животных.

1 февраля Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину за незаконную охоту на лося. Он был осужден на три года условно.

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      Любовь Ширижик
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