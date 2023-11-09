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19:00, 9 ноября 2023Силовые структуры

СК завел дело из-за получившего травму при прохождении квеста подростка

Школьник попытался найти ключ для открытия сундука на квесте и упал с высоты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Волгоградской области завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за получившего травму школьника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12-летний подросток проходил киноквест в детской игровой комнате одного из торговых центров города Волжский. Пытаясь отыскать ключ, необходимый для открытия сундука, как было предусмотрено сценарием, школьник упал с высоты 2,5 метра и получил закрытый перелом пяточной кости.

Выяснилось, что пострадавший ребенок проходил квест без контроля со стороны сотрудников детской игровой комнаты и не был проинформирован о правилах, с техникой безопасности его также не ознакомили.

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      Владимир Седов
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