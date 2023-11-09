Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать агрессию Киева

Небензя: Запад в течение 8 лет не замечал агрессию Киева против мирных жителей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на нежелание западных государств в течение восьми лет замечать агрессию киевских властей в отношении мирного населения и назвал это «куриной слепотой», сообщает ТАСС.

«Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет, начиная с 2014 года, когда и началась эта война, война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Запад не обращал никакого внимания на то, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались бомбардировками мирных городов в Донбассе. Он также указал на то, что жители сектора Газа за последнее время успели убедиться в том, что западные страны придерживаются двойных стандартов.

Ранее Небензя заявил, что Киев согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению.