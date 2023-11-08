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23:44, 8 ноября 2023Мир

Небензя заявил о согласовании Украиной целей ударов с Западом

Постпред России при ООН Небензя: Украина согласует с Западом цели ударов
СюжетНаселение России:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Киев согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, большинство ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием. «Командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане», — указал дипломат.

Он назвал действия Киева «сознательными и циничными преступлениями», которые не имеют срока давности. Небензя добавил, что руководство Украины и исполнители приказов Киева понесут наказание за преступления. Он добавил, что наказание также настигнет «наводняющие Украину [оружием] западные страны, которые еще и согласовывают цели ударов».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что большая часть жителей западных стран, включая политиков, устали от затяжного военного конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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