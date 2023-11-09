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14:50, 9 ноября 2023Бывший СССР

В зоне СВО допустили снижение активности боевых действий из-за погоды

Военный эксперт Кнутов допустил снижение активности боевых действий в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Активность боевых действий в зоне украинского конфликта может быть снижена из-за дождей, снега и плохой видимости. В таких условиях работа беспилотников заметно осложнена. Боевые действия могут возобновиться после наступления морозов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«В условиях повышенной влажности дроны либо работают плохо, либо не работают вообще. Квадрокоптеры в основном не функционируют. Работают беспилотники самолетного типа, которые имеют герметичный корпус, покрытую специальным стеклом камеру, на которой не держатся капли. Но из-за плохой видимости это все равно малоэффективно. Это справедливо и для дождей, и для туманов, и для снегопада», — сказал Кнутов.

Снижение эффективности дронов, по его словам, сразу сказывается и на применении артиллерии, потому активность боевых действий в целом может быть снижена до наступления морозов.

«В морозы, как правило, прекращаются осадки, грунт становится жестким, техника может передвигаться, личный состав тоже. Все это упрощает ведение боевых действий, хотя, с другой стороны, требуется более тщательная маскировка техники и личного состава», — уточнил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов кассетные припасы на регионы России. В частности, дрон сбросил такие снаряды на Курскую область.

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