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09:47, 9 ноября 2023Россия

ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

ВСУ начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на регионы России

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов кассетные припасы на регионы России. В частности, дрон сбросил такие снаряды на Курскую область, сообщил ее губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Начиненный кассетными боеприпасами беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в населенном пункте Суджа. Дрон сбросил три боеприпаса, один из которых не разорвался — к его обезвреживанию привлекли саперов. В результате удара ВСУ никто не пострадал.

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Сообщения об обстреле кассетными боеприпасами регионов России поступали и ранее, однако до этого ВСУ ударяли такими боеприпасами реактивных систем залпового огня (РСЗО) или с помощью ракет «Точка-У», которые были начинены кассетными боеприпасами. Впервые об обстрелах российских регионов таким типом снарядов появились в августе этого года.

Американское издание The Drive ранее сообщало, что на Украине начали разбирать кассетные артиллерийские боеприпасы американского производства — из них извлекают суббоеприпасы, которыми вооружают беспилотники. Журналисты ссылались на видео, на котором бойцы ВСУ разрезают артиллерийский снаряд M483A1 калибра 155 миллиметров. Этот снаряд несет осколочные и кумулятивные кассетные боевые элементы DPICM. Неизвестно, связана ли эта техника ВСУ с атакой на Курскую область кассетными боеприпасами с помощью дрона.

Кассетные боеприпасы представляют собой снаряды, которые состоят из контейнеров, — они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов по обширной территории. Такой тип снарядов опасен большой площадью поражения и боеприпасами, которые приводят к большому числу жертв среди гражданского населения, так как могут не взорваться в запланированный момент.

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      Анастасия Шейкина
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