Паук заполз в дом 28-летнего певца, вцепился ему в лицо и погубил его

28-летний бразильский певец Дарлин Мораис погиб от укуса паука

В Бразилии ядовитый паук укусил певца Дарлина Мораиса и погубил его. Об этом сообщает издание G1.

Паук заполз в дом 28-летнего певца, расположенный в муниципалитете Миранорти, во вторник, 31 октября. Членистоногое сначала вцепилось в лицо Мораису, а зачем укусило его 18-летнюю падчерицу.

По словам жены певца, Джулленни Лиссабон, после укуса мужчина жаловался на слабость, а следы от укуса довольно быстро стали пугающего фиолетового цвета. Со временем Мораису становилось все хуже, и в воскресенье, 5 ноября, его госпитализировали с симптомами сильной аллергии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти: в понедельник, 6 ноября, его не стало.

Его падчерицу тоже доставили в больницу, ее состояние стабильно.

Дарлин Мораис с 15 лет пел песни в жанре форро в небольшой группе вместе с другом и братом. Их музыкальный коллектив регулярно выступал по всему штату и ездил на гастроли в соседние. У Мораиса остались шестилетняя дочь и годовалый сын.

Изначально под музыку форро исполнялся танец форро пэ-де-серра под аккомпанемент трех инструментов: аккордеона с восемью басами, известного в Бразилии как санфона, барабана и треугольника. К настоящему времени состав инструментов значительно расширился, а форро считается отдельным музыкальным жанром. Родоначальником современного форро является бразильский аккордеонист, композитор и певец Луис Гонзага. Более старые песни рассказывают о трудовых буднях и бытовой жизни, но позже появились полные романтики и страсти композиции о любви, надеждах, мечтах, воспоминаниях и тоске по дому.

Ранее сообщалось, что американский певец из города Атланта, штат Джорджия, едва не лишился ноги из-за укуса ядовитого паука. По словам врачей, если бы мужчина своевременно не обратился за помощью, то мог бы лишиться конечности.