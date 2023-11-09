Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 9 ноября 2023Из жизни

Паук заполз в дом 28-летнего певца, вцепился ему в лицо и погубил его

28-летний бразильский певец Дарлин Мораис погиб от укуса паука
Дарлин Мораис

Дарлин Мораис. Кадр: Darlyn Morais / YouTube

В Бразилии ядовитый паук укусил певца Дарлина Мораиса и погубил его. Об этом сообщает издание G1.

Паук заполз в дом 28-летнего певца, расположенный в муниципалитете Миранорти, во вторник, 31 октября. Членистоногое сначала вцепилось в лицо Мораису, а зачем укусило его 18-летнюю падчерицу.

По словам жены певца, Джулленни Лиссабон, после укуса мужчина жаловался на слабость, а следы от укуса довольно быстро стали пугающего фиолетового цвета. Со временем Мораису становилось все хуже, и в воскресенье, 5 ноября, его госпитализировали с симптомами сильной аллергии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти: в понедельник, 6 ноября, его не стало.

Его падчерицу тоже доставили в больницу, ее состояние стабильно.

Дарлин Мораис с 15 лет пел песни в жанре форро в небольшой группе вместе с другом и братом. Их музыкальный коллектив регулярно выступал по всему штату и ездил на гастроли в соседние. У Мораиса остались шестилетняя дочь и годовалый сын.

Материалы по теме:
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу» Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
5 июля 2018
«Они должны играть, пока босс не отпустит» Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
«Они должны играть, пока босс не отпустит»Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
1 мая 2023

Изначально под музыку форро исполнялся танец форро пэ-де-серра под аккомпанемент трех инструментов: аккордеона с восемью басами, известного в Бразилии как санфона, барабана и треугольника. К настоящему времени состав инструментов значительно расширился, а форро считается отдельным музыкальным жанром. Родоначальником современного форро является бразильский аккордеонист, композитор и певец Луис Гонзага. Более старые песни рассказывают о трудовых буднях и бытовой жизни, но позже появились полные романтики и страсти композиции о любви, надеждах, мечтах, воспоминаниях и тоске по дому.

Ранее сообщалось, что американский певец из города Атланта, штат Джорджия, едва не лишился ноги из-за укуса ядовитого паука. По словам врачей, если бы мужчина своевременно не обратился за помощью, то мог бы лишиться конечности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В России оценили дефицит кадров в нефтегазовой отрасли

      В США применили макет Т-72 на учениях

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      Россиянин избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет

      Власти российского приграничного региона объяснили звуки взрывов

      Байден пригрозил Ирану

      Робопес помог разоружить и задержать преступника

      Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости