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20:00, 15 сентября 2023Из жизни

Певец пережил укус ядовитого паука и едва не лишился ноги

В США переживший укус паука-отшельника певец Гейб Ластман едва не лишился ноги

Фото: @gabelustman

Американский певец из города Атланта, штат Джорджия, едва не лишился ноги из-за укуса ядовитого паука. Об этом сообщает WSB-TV.

Музыкальный исполнитель Гейб Ластман рассказал, что не знает, когда и где его укусило членистоногое. Он понял, что ему необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, когда обнаружил след от укуса и почувствовал сильную боль, а кожа в пораженной области стала красно-фиолетового цвета.

В больнице Ластману назначили сильные обезболивающие препараты и два вида антибиотиков. Инфекционист провел обследование пациента и определил, что его укусил коричневый паук-отшельник, яд которого вызывает тошноту, недомогание, лихорадку, гемолиз и тромбоцитопению. По словам врачей, если бы мужчина своевременно не обратился за помощью, то мог бы лишиться конечности.

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Певец провел в медицинском учреждении пять дней и после восстановления вернулся домой. Он призывает незамедлительно обращаться за помощью всех, кто думает, что его укусили. «Я бы не стал сидеть и ждать. Не ждите, пока это пройдет. Нужно действовать на опережение», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что мужчина пережил укус самого опасного паука Великобритании и поделился своим опытом. По его словам, после укуса потребовалось шесть недель, чтобы удалить все пораженные участки кожи.

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    Алиса Удовик
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