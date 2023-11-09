Стало известно о наличии у «Хезболлы» российских противокорабельных ракет

Reuters: «Хезболла» получила из Сирии российские противокорабельные ракеты

«Хезболла» получила из Сирии российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты П-800 «Яхонт». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что оружие было получено группировкой во время войны на стороне сирийских правительственных войск.

По словам одного из бывших американских чиновников, «Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал. Агентство обращает внимание, что ракеты «Яхонт» способны поражать крупные военные корабли. Это, в свою очередь, угрожает американскому военному флоту у берегов Израиля, подчеркивает Reuters.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что у США есть разведданные, что группа «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны ливанской шиитской группировке «Хезболла». По данным источников издания, речь идет о системе SA-22. Один американский чиновник заявил, что Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием группы и «Хезболлы».