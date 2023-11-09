Стало известно о пострадавших от удара по Херсонской области

Сальдо заявил, что после обстрела Скадовска госпитализированы 11 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о пострадавших от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Скадовск. Пост с последствиями атаки появился в Telegram главы региона.

Сальдо процитировал данные Минздрава Херсонской области. Сейчас известно об 11 госпитализированных жителях. Они попали в больницы региона с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Утром 9 ноября Сальдо заявил, что ВСУ произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна из ракет попала в частный сектор. Вторую ракету удалось сбить с помощью средства противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре Сальдо предполагал, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными дальнобойными американскими ракетами. Он сообщил, что 17 октября ВСУ обстреляли частный сектор в городе. Одна из ракет взорвалась посредине улицы в частном секторе, другая — в огороде.