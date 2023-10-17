Сальдо допустил использование американских ракет при обстреле Скадовска

Глава Херсонской области Сальдо: Скадовск могли обстрелять американской ракетой

Глава Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Скадовск недавно полученными дальнобойными американскими ракетами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что 17 октября ВСУ обстреляли частный сектор в Скадовске. Одна из ракет взорвалась посредине улицы в частном секторе, другая — в огороде.

В результате два местных жителя получили ранения, сейчас они находятся в больнице. Пострадали близлежащие дома.

Также Сальдо сообщил, что в Новой Каховке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом. Кроме этого перебита линия энергоснабжения.

Ранее появилась информация, что США тайно передали Украине тактические ракеты ATACMS. Согласно газете The Wall Street Journal, речь идет о небольшом количестве боеприпасов.