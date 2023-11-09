Работающий на канале Соловьева блогер рассказал о спорах с командой проекта

Блогер Стас Васильев заявил, что спорит с командой «Соловьев LIVE» из-за атеизма

Российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», рассказал, что иногда спорит с командой канала «Соловьев LIVE», где он ведет собственное шоу. Причины дискуссий с сотрудниками канала он раскрыл в интервью проекту Metametrica. Видео вышло на YouTube.

«Со мной по поводу моей позиции пару раз спорили ["на Соловьев LIVE"]. Когда я в студию приезжаю, иногда мы можем за кадром поспорить по поводу моего атеизма», — заявил блогер и назвал сотрудников канала достаточно религиозными людьми. Вместе с тем Васильев указал, что находится в хороших отношениях с командой «Соловьев LIVE».

Говоря о работе на канале, он также заявил, что на нем царит абсолютная свобода. По словам блогера, на проекте к нему не применяют никакие ограничения относительно выбора тем. «Я делаю что хочу там», — заверил блогер.

Ранее Васильев рассказал о получаемой им зарплате на «Соловьев LIVE». Он назвал этот заработок «очень маленькими деньгами».

Блогер в марте начал вести на «Соловьев LIVE» программу «Стас LIVE», в которой комментирует актуальные события общественно-политического характера и обсуждает их со спикерами. Васильев объяснял решение сотрудничать с каналом возможностью вещать на более широкую аудиторию.