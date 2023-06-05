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19:42, 5 июня 2023Интернет и СМИ

Работающий на канале Соловьева популярный блогер рассказал о зарплате

Блогер Стас Васильев заявил, что получает маленькую зарплату на канале «Соловьев LIVE»

Фото: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», рассказал о зарплате, которую он получает за работу на канале «Соловьев LIVE». В интервью телеведущей Ксении Собчак, доступном на YouTube, он назвал ее «очень маленькими деньгами».

Блогер не уточнил сумму зарплаты, отметив, что она меньше 100 тысяч рублей. «Это половина от моих донатов на стриме. Если с точки зрения материальной, если я понимаю, к чему ты клонишь, — "Ты пошел из-за денег" — нет, это половина моих донатов со стрима, я бы мог зарабатывать больше», — заявил Васильев, обращаясь к Собчак.

Он также объяснил решение работать на канале «Соловьев LIVE» возможностью вещать на более широкую аудиторию. Кроме того, он назвал веселой перспективу работы с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Васильев с марта ведет на канале «Соловьев LIVE» программу «Стас LIVE», в которой комментирует актуальные события общественно-политического характера и обсуждает их со спикерами. Блогер начал сотрудничать с проектом после того, как в декабре YouTube удалил все его каналы.

Говоря о решении вести программу на канале «Соловьев LIVE», он заявлял, что готов работать с любой площадкой, чтобы доносить свою точку зрения. Блогер также называл Соловьева демократом за то, что тот решил работать с ним, несмотря на критику Васильева в его адрес.

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    Маргарита Щигарева
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