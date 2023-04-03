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17:53, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о работе с Соловьевым

Стас Васильев заявил, что Соловьев решил работать с ним, несмотря на критику в свой адрес

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», рассказал о сотрудничестве с каналом «Соловьев LIVE», на котором он ведет авторскую передачу с середины марта. В интервью журналисту Карену Адамяну он назвал телеведущего Владимира Соловьева демократом за то, что тот решил работать с блогером, несмотря на критику Васильева в его адрес. Видео опубликовано на YouTube.

Блогер отметил, что много критиковал Соловьева, однако все равно получил предложение о сотрудничестве. «Смотри, какой большой показатель: Владимир Рудольфович обо мне знает. Он знает, что я негативно отношусь к его суждениям и прочему. Но тем не менее они посовещались и решили, что мне (...) сделают предложение. (...) Соловьев, видишь, он такой, реально демократ, получается, он за плюрализм мнений», — сказал Васильев.

По его словам, ведущий также планирует предложить сотрудничество блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Дмитрию Пучкову, известному как Гоблин, чьи каналы также заблокировал YouTube.

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Васильев добавил, что был готов к тому, что его решение работать с Соловьевым подвергнут критике. В то же время он подчеркнул, что готов работать с любой площадкой для того, чтобы доносить свою точку зрения. В частности, как сообщил блогер, он начал работать с телеканалом RT. Он также уточнил, что остается убежденным социалистом.

C 12 марта на канале «Соловьев LIVE» еженедельно выходит программа Васильева под названием «Стас LIVE». В передаче блогер высказывается об актуальных событиях общественно-политического характера и обсуждает их со спикерами.

В декабре YouTube удалил все каналы Васильева, включая основной. Спустя несколько месяцев он заявил, что будет вынужден завершить карьеру блогера из-за серьезных трудностей с продвижением и заработком на других площадках.

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Олег Давыдов
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