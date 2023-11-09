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15:18, 9 ноября 2023Бывший СССР

Военный заявил об изменении тактики ВСУ

Военный эксперт Кнутов: произошли изменения в тактике ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были изменить тактику из-за палестино-израильского конфликта. США стали поставлять больше боеприпасов в Израиль в ущерб Украине, что привело к снижению интенсивности боевых действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Украина стала меньше использовать беспилотники не потому что они заканчиваются, а из-за изменения тактики, — сказал Кнутов. — Из-за ближневосточного конфликта боеприпасы США пошли в Израиль, следовательно, поставки на Украину сейчас затруднены. В этих условиях возникает вопрос об интенсивности ведения боевых действий, работы артиллерии, которая тесно связана с работой дронов. Если артиллерии требуется меньше информации, то и меньше дронов задействовано».

Военный эксперт также указал на снижение активности со стороны Украины на фоне внутриполитического конфликта в стране. Кроме того, эффективность использования дронов, по его словам, снижена из-за качественной работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Наша активность повысилась. И артиллерийская, и с применением дронов. Также не надо забывать про РЭБ — она хорошо работает на целом ряде направлений, потому эффективность дронов противника становится низкой», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов кассетные припасы на регионы России. В частности, дрон сбросил такие снаряды на Курскую область.

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