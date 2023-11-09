В Евросоюзе заподозрили Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

В ЕП заподозрили Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Тинеке Стрик заподозрила, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным является нарушением Договора о Евросоюзе (ЕС). «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращения Стрик к главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

«17 октября премьер-министр Венгрии провел двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации. (...) В ходе этих переговоров премьер-министр Венгрии выступил за отмену санкций ЕС против России», — говорится в ее письме.

В пункте 3 статьи 24 Договора о Европейском Союзе (ДЕС) говорится, что «государства-члены должны поддерживать внешнюю политику и политику безопасности Союза активно и безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности и соблюдать действия Союза в этой области». Более того, в нем говорится, что «они должны воздерживаться от любых действий, которые противоречат интересам Союза или могут подорвать его эффективность как связующей силы в международных отношениях» Тинеке Стрик член Европарламента от Нидерландов

В связи с этим Стрик задает Боррелю вопросы о том, оценивает ли он действия главы Венгрии как нарушающие одну из основных норм еврообъединения.

«Считает ли вице-президент/высокий представитель [Еврокомиссии], что встреча премьер-министра Венгрии и его призыв к отмене санкций ЕС против России являются нарушением статьи 24(3) ДЕС? Если нет, то почему? Если да, то какие действия предпримет вице-президент/высокий представитель для выполнения своих обязанностей по обеспечению соблюдения принципа, изложенного в статье 24(3) ДЕС?» — спросила европарламентарий.

Ранее экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в Европейском союзе (ЕС) из-за позиции по Украине. «Не думаю, что Венгрии сегодня место в ЕС, но, когда страна уже член, сложно заставить ее выйти», — высказалась Пелоси.