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07:16, 9 ноября 2023Мир

Трамп заявил о близости США к третьей мировой войне

Трамп: США как никогда близки к третьей мировой войне из-за руководства
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

США сейчас как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне из-за того, что страну представляет некомпетентное руководство. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне», — подчеркнул он. Американский политик оценил нынешнего главу государства Джо Байдена. По его словам, он «не может спуститься со сцены, сказать и двух предложений и отвечает за переговоры по ядерному оружию».

Ранее Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации Байдена разморозить 6 миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану. Средства были разблокированы в ходе договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных. По мнению политика, в текущих условиях США и Израиль должны сотрудничать активнее.

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