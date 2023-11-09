Трамп заявил о близости США к третьей мировой войне

Трамп: США как никогда близки к третьей мировой войне из-за руководства

США сейчас как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне из-за того, что страну представляет некомпетентное руководство. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне», — подчеркнул он. Американский политик оценил нынешнего главу государства Джо Байдена. По его словам, он «не может спуститься со сцены, сказать и двух предложений и отвечает за переговоры по ядерному оружию».

Ранее Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации Байдена разморозить 6 миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану. Средства были разблокированы в ходе договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных. По мнению политика, в текущих условиях США и Израиль должны сотрудничать активнее.