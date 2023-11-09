Юные россиянки вывезли женщину в лес и заставили руками рыть себе могилу

На Урале две девушки из ревности похитили женщину и заставили рыть себе могилу

На Урале две девушки 18 и 23 лет предстали перед судом за похищение и избиение 54-летней женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юные россиянки совершили преступление из ревности. В апреле они приехали в поселок Кисегач Челябинской области, схватили местную жительницу и засунули ее в багажник автомобиля.

Похитительницы увезли заложницу в ближайший город Касли и там в квартире избили. После этого они вывезли жертву в лес и там заставили голыми руками рыть себе могилу. При этом женщине угрожали расправой и наносили удары по всему телу.

Поиздевавшись, похитительницы бросили заложницу там же в лесу и уехали.