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11:40, 9 ноября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили более полутора тысяч единиц оружия

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли 1,5 тысячи единиц оружия

Фото: РИА Новости

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы обнаружили более полутора тысяч единиц оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

За месяц они изъяли из незаконного оборота около 800 единиц минометных и артиллерийских снарядов, более 30
гранатометов, а также 45 единиц огнестрельного оружия, более 33 тысяч патронов, свыше 200 гранат, 21 снаряд для
ракетных систем залпового огня и около 180 килограммов взрывчатки.

Сотрудники ведомства еще нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Росгвардейцы выполняли эту задачу по поиску нелегального оружия с работниками других силовых ведомств.

Ранее полицейские и росгвардейцы нашли в Луганской народной республике, на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), крупный схрон с оружием и боеприпасами. В нем были обнаружены автомат Калашникова, 24 боеприпаса ВОГ-25, 10 запалов УЗРГМ, более 40 ручных гранат и порядка 20 тысяч патронов различного калибра.

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