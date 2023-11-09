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07:31, 9 ноября 2023Россия

В регионе России произошли сразу два землетрясения

В Сахалинской области произошло два землетрясение магнитудой до 5,4

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сахалинской области рядом с Курильскими островами зафиксировали два землетрясения, магнитуда которых составила до 5,4. Об этом сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.

«Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 170 км восточнее острова Итуруп, у южной группы Курильских островов, на глубине 61 километров», — уточнили там.

По данным ученых, эпицентр второго землетрясения, магнитуда которого составила 4,1 , располагался у северной группы Курильских островов на глубине 55 километров. Россияне ощутили слабые подземные толчки — особенно их почувствовали жители Сахалинской области, которые находились на верхних этажах. О разрушениях из-за природного катаклизма информации не приводится.

Ранее на Командорских островах, которые находятся в Камчатском крае, произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его зафиксировали в 117 километрах от населенного пункта Никольское на острове Беринга Командорского архипелага.

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      Анастасия Шейкина
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