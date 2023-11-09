В России подростки сломали позвоночник ребенку из-за его смеха и попали на видео

В Тюмени подростки сломали позвоночник ребенку из-за его смеха и попали на видео

В Тюмени подростки сломали позвоночник посмеявшемуся над ними ребенку. Поводом к этому стал конфликт на горке, сообщает сетевое издание «72.ру».

На снятых камерой наблюдения кадрах видно, как подростки настигают пытавшегося укрыться в подъезде мальчика. Затем один из них спускает ребенка с лестницы, после чего мальчик уже не может встать самостоятельно. Ему помог проезжавший мимо велокурьер.

По словам матери пострадавшего, все началось с того, что ее сын посмеялся над упавшим на горке подростком. Она пояснила, что парням не понравилась насмешка младшеклассника. Вскоре в ходе словесного конфликта в адрес мальчика прозвучали угрозы, а после его бегства началась погоня, рассказала россиянка.

Позже осмотревшие ребенка медики диагностировали у него переломы двух позвонков. Сейчас мальчик не может сидеть и не посещает школу. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее в Липецке школьники избили сверстника, поставили его на колени и захотели снять с подростка скальп.