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21:29, 9 ноября 2023Среда обитания

В российском регионе власти установили вагончик с душевыми вместо городской бани

Власти города Макарьев установили вместо общественной бани вагончик с душевыми

Фото: страница «КПРФ Кострома» во «ВКонтакте»

В городе Макарьеве Костромской области местные власти, которых по решению суда обязали построить для граждан общественную баню, установили вместо нее вагончик с душевыми. Внимание на ситуацию обратили в сообществе «КПРФ Кострома» во «ВКонтакте».

По информации автора сообщения, администрация Макарьевского района отчиталась о приобретении блока-контейнера «Душевая» за 1,5 миллиона рублей для исполнения решения суда, в марте текущего года потребовавшего от чиновников обеспечить население услугами общественной бани. В результате в городе появился вагончик с пятью душевыми кабинами и туалетом, а также местами для хранения личных вещей.

«Такие модульные душевые используются преимущественно для работающих вахтовым методом, а в Костромской области там предлагают мыться населению», — посетовал автор публикации. Он добавил, что сомневается в том, что все 1,5 миллиона были потрачены целевым образом, так как похожие конструкции на сайтах производителей можно купить значительно дешевле, за 500-800 тысяч рублей.

Местные власти, в свою очередь, убеждены, что установленная модульная душевая соответствует требованиям к общественным баням. Они также сообщили, что здание городской бани было передано в аренду индивидуальному предпринимателю, при этом заказывать проект ее реконструкции чиновники не стали.

Днем ранее агентство по туризму Красноярского края объяснило гражданам отсутствие унитазов в туалете пользой установленной вместо них чаш Генуя — напольных унитазов.

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      Полина Кислицына
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