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07:50, 9 ноября 2023Россия

В российской школе дети переодевались на крыльце в мороз

В Екатеринбурге на Уралмаше дети переодевались на крыльце школы в мороз

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В школе Уралмаша в Екатеринбурге дети переодевались в мороз на крыльце, так как в раздевалках образовательного учреждения не хватало места. Об этом заявил мать одного из учащихся, пишет 66.ru.

«Родители пишут об этом весь день. У нас есть чат с директором, пишем ему туда, он только отвечает "Я уточню". Он у нас в отпуске, отдыхает», — сказала россиянка.

В свою очередь, в родительском чате также есть те, кто стоит на стороне директора. По их утверждению, взрослые должны объяснять своим детям, что одеваться на улице нельзя. Часть родителей не видят вины директора в случившемся, однако объяснения тому, почему дети массово переодевались на крыльце школы, нет.

Согласно прогнозам погоды, сейчас температура воздуха в Екатеринбурге колеблется от пяти до минус трех градусов.

Из этой школы, как сообщалось в сентябре, массово уволились учителя — за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 сотрудников. Впоследствии в департаменте информационных технологий (ДИП) Свердловской области отметили, что многие учителя уволились из-за выхода на пенсию и по собственному желанию.

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      Анастасия Шейкина
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