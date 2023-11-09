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14:14, 9 ноября 2023Моя страна

В Сочи появились пляжи для зимнего отдыха

На берегу Черного моря в Сочи появились пляжи для отдыха в зимний период

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На берегу Черного моря в поселке Дагомыс подготовили пляжи для зимнего отдыха, установили новую парковую мебель и обустроили детские и спортивные площадки. Кроме того, открыты предприятия общепита на открытом воздухе, сообщает KP.RU.

Пляжи для отдыха в зимний период отметили золотисто-желтыми флагами с пляжным зонтом и надписью «Зимний пляж». Такого рода локаций на побережье Сочи появилось более 30.

Результат работы оценил мэр Сочи Алексей Копайгородский. «Такие проекты в Сочи позволяют привлечь еще больше гостей в наш город и укрепить его экономику. Продолжаем развивать это направление, уделяя особое внимание безопасности и поддержанию порядка на зимних пляжах», — прокомментировл он.

Ранее в ноябре на побережье Анапы и Сочи при поддержке Сбера прошли эко-субботники, приуроченные к Международному дню Черного моря. В рамках мероприятий волонтеры банка, учащиеся местных школ и студенты собрали более 30 мешков отходов.

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      Карина Черных
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