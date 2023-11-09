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16:37, 9 ноября 2023Мир

В США предрекли самосуд военного командования ВСУ над Зеленским

Экс-разведчик Риттер: Зеленского ликвидируют украинские генералы

Фото: David Bebber / Reuters

Владимир Зеленский будет ликвидирован руками своих же генералов. Такую судьбу украинскому лидеру предрек бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

По мнению Риттера, высокопоставленные украинские военные устроят инсценировку суда и признают Зеленского виновным во всех преступлениях, как это случилось с бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску. «Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо», — добавил экс-разведчик.

Эксперт также отметил, что скоро военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроит самосуд над украинским лидером, потому что их отношения становятся все хуже и хуже. «Это ведь Украина. Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Вот и будет конец Зеленского», — констатировал он.

Ранее Риттер заявил, что Киев безоговорочно капитулирует перед Россией. Он уточнил, что условия будут очень благожелательными, так как Россия не жаждет абсолютной мести.

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      Дарья Балацкая
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