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12:56, 9 ноября 2023Мир

В США предсказали капитуляцию Украины

Экс-разведчик Риттер заявил, что Киев безоговорочно капитулирует перед Россией

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Киев безоговорочно капитулирует перед Россией, предсказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими», — сказал он.

В частности, Риттер говорил о демилитаризации, отказе от членства в НАТО и денацификации. По его словам, Украина упустила шанс на переговоры, Россия находится на стратегическом пути к победе.

Ранее бывший военный заявил, что Украина может потерять еще больше территорий. По его мнению, чем дольше Вооруженные силы Украины будут сопротивляться, тем больше они потеряют.

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      Виктория Кондратьева
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