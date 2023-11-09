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18:02, 9 ноября 2023Моя страна

В зоопарке под Сысертью появятся мемные обитатели

В зоопарке под Сысертью поселят двух маленьких капибар

Фото: Klaus Steinberg / Unsplash

В контактном зоопарке «Альфа» под Сысертью Свердловской области появятся мемные обитатели — капибары. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Алексей Вихарев, передает URA.RU.

По словам Вихарева, в зоопарке поселятся две маленькие капибары, для них сейчас готовят вольер.

«Недавно приобрели двух капибар, сейчас строим для них жилье. Хотели приобрести именно маленьких, чтобы мы могли о них заботиться о них и помогать им», — сказал он.

Ранее Новосибирский зоопарк показал драку белых медвежат Белки и Стрелки. Точная причина конфликта неизвестна, однако предполагается, что они «просто играют и пытаются скрасить серые будни». Мать медвежат Герда не заметила потасовки и продолжила спокойно гулять по вольеру.

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      Сергей Истомин
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