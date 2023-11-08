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15:37, 8 ноября 2023Моя страна

Драка медвежат в новосибирском зоопарке попала на видео

Белые медвежата-близнецы Белка и Стрелка подрались в новосибирском зоопарке

Белые медвежата-близнецы Белка и Стрелка подрались в зоопарке Новосибирска и попали на видео. Кадры, сделанные посетительницей учреждения Анной Новиковой, публикуют «Вести Новосибирск».

Точная причина конфликта животных неизвестна, однако предполагается, что они «просто играют и пытаются скрасить серые будни». При этом мать медвежат Герда не заметила потасовки и продолжила спокойно гулять по вольеру.

«Милые пушистики к зиме готовы, жира поднакопили, шерстью густой обросли, ни снег, ни мороз им нипочем. Играют друг с другом. Белка не забывает маму поцеловать, Герда замечательная мама», — прокомментировала одна из пользовательниц YouTube ролик, который также размещен на платформе.

В октябре на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. На опубликованных в сети фотографиях было видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый.

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      Карина Черных
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