Двухцветный медведь попал на камеру на Курилах
Туристы встретили двухцветного медведя по дороге из Головнино на Кунашире
На курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. Необычное животное попало на камеру, на опубликованные в соцсетях снимки обратил портал Sakh.online.
На фотографиях видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый.
Уточняется, что группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.
Ранее житель Сахалина обнаружил медведей в одном и том же месте острова с разницей в два месяца и снял видео о различиях у хищников летом и в процессе подготовке к зиме. На кадрах было заметно, что один из медведей значительно больше по размеру и мощнее другого, что демонстрирует его активную подготовку к скорому погружению в спячку.