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09:19, 31 октября 2023Моя страна

Двухцветный медведь попал на камеру на Курилах

Туристы встретили двухцветного медведя по дороге из Головнино на Кунашире

Фото: Unsplash

На курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. Необычное животное попало на камеру, на опубликованные в соцсетях снимки обратил портал Sakh.online.

На фотографиях видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый.

Уточняется, что группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.

Ранее житель Сахалина обнаружил медведей в одном и том же месте острова с разницей в два месяца и снял видео о различиях у хищников летом и в процессе подготовке к зиме. На кадрах было заметно, что один из медведей значительно больше по размеру и мощнее другого, что демонстрирует его активную подготовку к скорому погружению в спячку.

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      Варвара Кошечкина
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