Житель Сахалина показал на видео различия у медведей зимой и летом

Сахалинец снял видео о различиях у медведей летом и зимой

Житель Сахалина обнаружил медведей в одном и том же месте острова с разницей в два месяца и снял видео о различиях у хищников летом и в процессе подготовке к зиме. Соответствующий ролик он показал подписчикам Telegram-канала «Где-то рядом | Сахалин | Курилы».

На кадрах видно, что один из медведей значительно больше по размеру и мощнее другого, что демонстрирует его активную подготовку к скорому погружению в спячку.

«На видео два медведя, снятые в одном месте с разницей в два месяца. Можно увидеть, как хозяин леса набрал массу и уже готовится к зиме!» — говорится в подписи к посту. Авторы канала также напомнили, что при прогулках в естественной среде обитания хищника необходимо соблюдать безопасное расстояние и меры предосторожности.

28 сентября сообщалось, что в городе Вилючинск на Камчатке местный житель столкнулся в лесу с медведем в процессе сбора грибов. Известно, что хищник загнал россиянина на дерево — забравшись, мужчина спрятался среди веток и снял животное на видео.