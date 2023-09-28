На Камчатке медведь загнал грибника на дерево

На Камчатке грибник спрятался от медведя, забравшись на дерево

В городе Вилючинск на Камчатке местный житель столкнулся в лесу с медведем в процессе сбора грибов. Соответствующая видеозапись была опубликована в городском сообществе во «ВКонтакте».

Известно, что хищник загнал россиянина на дерево — забравшись, мужчина спрятался среди веток и снял животное на видео. На кадрах видно, как медведь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух. «Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — говорится в подписи к посту.

Как пояснили телеканалу «41-й регион» в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края, главное при встрече с медведем — не провоцировать его на нападение.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Башкирия» фотоловушка сняла медведя, который решил искупаться в луже, но испугался сородича и убежал.