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13:24, 28 сентября 2023Моя страна

На Камчатке медведь загнал грибника на дерево

На Камчатке грибник спрятался от медведя, забравшись на дерево

В городе Вилючинск на Камчатке местный житель столкнулся в лесу с медведем в процессе сбора грибов. Соответствующая видеозапись была опубликована в городском сообществе во «ВКонтакте».

Известно, что хищник загнал россиянина на дерево — забравшись, мужчина спрятался среди веток и снял животное на видео. На кадрах видно, как медведь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух. «Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — говорится в подписи к посту.

Как пояснили телеканалу «41-й регион» в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края, главное при встрече с медведем — не провоцировать его на нападение.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Башкирия» фотоловушка сняла медведя, который решил искупаться в луже, но испугался сородича и убежал.

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    Варвара Кошечкина
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