Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

Во Львове силой задержали мужчину, громко слушавшего группу «Ласковый май»

Во Львове мужчина в своей квартире громко прослушивал песни российской группы «Ласковый май». Приехавшая на место полиция грубо его задержала, сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

Жителям города не понравилась прослушиваемая музыка, и они вызвали сотрудников полиции. Они предложили мужчине отправиться в участок.

После словесной перепалки полицейские взяли его под руки, силой поместили в машину и увезли для дальнейшего разбирательства.

Ранее уволенный за разговор на русском языке киевский таксист ответил на оскорбления. По его словам, пассажирки, которые сели в машину, «передергивали, лезли на рожон из-за языка».