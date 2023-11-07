Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

Уволенный за русский язык киевский таксист назвал своих пассажирок «больными»

Уволенный за разговор на русском языке киевский таксист ответил на оскорбления и назвал своих пассажирок «больными» и «неадекватными». С ним пообщалось украинское издание «Страна.ua».

Ранее на Украине появилось видео, на котором таксист общался на русском языке со своими пассажирками. В итоге это привело к конфликту. После этого он заявил, что нигде не прячется и остается у себя дома, вопреки слухам, распространяющимся в сети.

Он сообщил, что пассажирки, которые сели в его машину, «передергивали, лезли на рожон из-за языка». В итоге ему пришлось их высадить, так как они вели себя неадекватно.

«Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так», — рассказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в эфире программы «Говорит большой Львов» призвала «утилизировать» русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык. По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».