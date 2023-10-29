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02:50, 29 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали утилизировать русскоязычное население страны

Экс-депутат Рады Фарион предложила утилизировать русскоязычное население Украины

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, нужно утилизировать. С таким предложением выступила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в эфире программы «Говорит большой Львов».

По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат». «Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — считает политик.

Таким образом она отреагировала на недавний инцидент между русскоговорящим таксистом и пассажирами в Киеве, которые потребовали, чтобы водитель говорил по-украински. Таксист, в свою очередь, попросил их покинуть машину, после чего его отстранили от работы.

Ранее в украинском городе Винница запретили публичное использование музыки, книг и фильмов на русском языке. Под запрет также попали телепрограммы и спектакли российского производства.

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      Марина Совина
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