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13:26, 9 ноября 2023Забота о себе

Врач назвала главные отличия гриппа от COVID-19

Пульмонолог Чижонок: при тяжелом течении COVID-19 у человека появляется одышка

Фото: Maxime / Unsplash

Инкубационный период COVID-19 может длиться до двух недель, рассказала пульмонолог Оксана Чижонок. В комментарии для «Известий» врач также назвала отличия этого вируса от ОРВИ и гриппа.

По словам Чижонок, при легком течении COVID-19 его симптомы схожи с симптомами ОРВИ. Однако при тяжелой форме болезни у человека появляется одышка из-за нагрузки на легкие и бронхи и сухой кашель. Также вирус может вызвать осложнения: поражение центральной нервной системы, проблемы с сердцем и образование тромбов, предупредила пульмонолог.

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Под ОРВИ подразумевают множественные сезонные вирусы, продолжила Чижонок. При поражении ими у пациентов возникает насморк, боль в горле, осиплость голоса, незначительно повышается температура. Также могут увеличиться лимфоузлы на шее и под челюстью.

Грипп имеет более яркие симптомы, отметила пульмонолог. У пациентов возникает лихорадка из-за высокой температуры, а также наблюдается интоксикация. Всего этого нет при ОРВИ, уточнила врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о новой волне заболеваемости COVID-19. По ее словам, еженедельно вирус поражает 35-36 тысяч человек, что в два раза больше, чем месяцем ранее.

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      Алиса Дмитриева
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