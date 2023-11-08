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12:02, 8 ноября 2023Россия

Глава Роспотребнадзора заявила о новой волне заболеваемости COVID-19

Попова заявила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

По словам ее словам, вторая осенняя волна коронавируса оказалась мощнее сентябрьской. «Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — подчеркнула главный санитарный врач страны, выступая в рамках правительственного часа в Совфеде.

Попова добавила, что 30 процентов всех заболевших инфекцией россиян приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Глава Роспотребнадзора пришла к выводу, что волна коронавируса продолжит распространяться по стране. «Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — заявила она.

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      Константин Лысяков
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