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11:57, 8 ноября 2023Россия

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о новой вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует РИА Новости.

Значимых рисков, связанных с коронавирусом, нет, пояснила глава Роспотребнадзора. «Мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала она.

При этом Попова посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю почти на треть. Рост числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 64 из них также фиксируется увеличение количества госпитализаций.

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      Алан Босиков
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