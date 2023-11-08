Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о новой вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется

Вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует РИА Новости.

Значимых рисков, связанных с коронавирусом, нет, пояснила глава Роспотребнадзора. «Мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала она.

При этом Попова посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю почти на треть. Рост числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 64 из них также фиксируется увеличение количества госпитализаций.