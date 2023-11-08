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06:01, 8 ноября 2023Россия

Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом

Иммунолог Крючков: пик заболеваемости коронавирусом в России будет в декабре

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Максимальной заболеваемости коронавирусом России в этом году стоит ждать в декабре, считает генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. О приближении к пику он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Новая волна будет слабее предыдущих

«Сейчас мы видим первую часть осенне-зимне-весеннего периода, которая на информационном уровне проявляется где-то с октября месяца до середины апреля в разные годы», — считает он.

В этом году, судя по всему, реальная заболеваемость будет поменьше, чем в прошлом году и значительно поменьше, чем в предыдущие омикрон-волны. Тем не менее, всплеск будет заметный

Николай Крючковкандидат медицинских наук, иммунолог

Пик заболеваемости наступит через месяц

По словам Николая Крючкова, сейчас в России значительно меньше делают тестов на COVID-19. Из-за этого официальные данные о росте заболеваемости могут быть несколько занижены.

«Пик будет в декабре. У нас совпадает сезонность с распространением "пиролы". Я думаю, доминирование "пиролы" может случиться в декабре, то есть буквально через месяц», — заключил иммунолог.

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7 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась почти на треть — на 31,7 процента. Рост новых случаев зафиксировали в 73 регионах страны. В 18 из них выявили больше заражений, чем в среднем по России.

В конце октября министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в некоторых субъектах страны выросла заболеваемость гриппом и COVID-19.

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      Мария Сметанина
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